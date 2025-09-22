Відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик поділився думками після матчу шостого туру української Прем’єр-ліги Динамо – Олександрія (2:2).

Я не розумію, як можна відпускати такі матчі. Як чемпіон України може у другій грі чемпіонату поспіль може пропускати на останніх хвилинах та втрачати очки? Мені здавалося, що Динамо повністю контролює ситуацію на полі. Так, вони пропустили на 15 секунді. Булеца забив неймовірний м'яч, але потім Олександрія відбивалася. Можливо, це було зумовлено тим, що команда вигравала протягом першого тайму.

Але навіть після першого та після другого пропущеного олександрійці нічого особливого не показували. Кияни самі собі вигадали проблему. Два захисники не змогли розібратися з одним футболістом. Мені здається, що особливих надій відігратися після голу Пiхальонка Олександрія не мала. Але таке буває. Два удари по воротах та два голи.