Європейський відбір ЧС-2026: розклад матчів на 10 жовтня
Сьогодні відбудеться вісім поєдинків
близько 1 години тому
Сьогодні, 10 жовтня, у рамках європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу відбудеться вісім поєдинків.
Розклад матчів відбору ЧС-2026 на 10 жовтня (за київським часом):
17:00 — Казахстан – Ліхтенштейн
21:45 — Франція – Азербайджан
21:45 — Бельгія – Північна Македонія
21:45 — Косово – Словенія
21:45 — Північна Ірландія – Словаччина
21:45 — Швеція – Швейцарія
21:45 — Ісландія – Україна
21:45 — Німеччина – Люксембург
Нагадаємо, що чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини, яка у фіналі турніру 2022 року перемогла Францію. Основний час матчу завершився з рахунком 3:3, а в серії пенальті сильнішими стали аргентинці — 4:2.
