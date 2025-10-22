Забарний отримав одну з найнижчих оцінок у історії flashscore після матчу з Байером
Українець отримав пряму червону картку наприкінці першого тайму, а також привіз два пенальті
близько 2 годин тому
скріншот з матчу Баєр - ПСЖ
Український захисник Пари Сен-Жермен Ілля Забарний отримав одну з найнижчих оцінок за всю історію порталу Flashscore.com після матчу 3-го туру Ліги чемпіонів проти Байера (7:2).
За 37 зіграних хвилин Ілля отримав оцінку 3,3. На порталі Sofascore його результат трохи вищий — 5,4.
Забарний двічі сфолив у першому таймі, і в обох епізодах арбітр призначив пенальті у ворота ПСЖ. Після другого порушення на 37-й хвилині захисник отримав пряму червону картку.
Вже після вилучення українця парижани забили три голи за сім хвилин, остаточно знявши питання про переможця матчу.
