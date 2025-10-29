Захисник Буковини Петро Стасюк озвучив секрет успіху команди у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти тернопільської Ниви (2:1). Слова гравця передає пресслужба чернівчан.

Та ніяких секретів, напевно, немає. Це плідна робота як тренерського штабу, так і футболістів. І найголовніше – це неймовірна підтримка наших вболівальників. Вони женуть нас вперед, і це додає величезної мотивації, додає нам сил і натхнення у кожній грі.

Кубок - це окремий турнір, де можливі сенсації і дуже непередбачувані результати. Порівнювати поки рано, але сподіваюся, що попереду будуть ще більш позитивні емоції - як в чемпіонаті, так і в Кубку України.

Працювати завжди є над чим. Ми робимо це щотижня. Іноді самі собі створюємо нервові моменти, як наприкінці матчу з «Нивою». Така кінцівка не потрібна ні тренерам, ні гравцям, ні вболівальникам. Але головне - ми пройшли далі.

Знову нервова кінцівка? Навіть не можу сказати, чому це повторюється. Але слава Богу, що ми виграли й пройшли далі. Головне - подарували місту справжнє футбольне свято.

Уже скоро вирушаємо в Одесу, де на нас чекає «Чорноморець». Це буде центральний матч туру в Першій лізі, Довга дорога, важливий поєдинок, тому зараз головне - відновитися й добре підготуватися. Часу на святкування просто немає.