Нападник Ліверпуля Александер Ісак, який приєднався до команди влітку, пропустить поєдинок загального етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Як повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, швед ще не повністю відновився після травми й наразі не тренується у загальній групі мерсисайдців.

У поточному сезоні англійської Прем’єр-ліги Ісак провів чотири матчі та віддав одну гольову передачу.

Матч Ліверпуль – Реал відбудеться сьогодні, 4 листопада, на стадіоні Енфілд. Початок гри — о 22:00 за київським часом.