Ігровий день понеділка, 11 серпня, завершить футбольний вікенд в Україні та Європі. Розпочнеться він із баталій української Другої ліги. Дубль Олександрії прийме Тростянець, що поки не втрачав очок у новому сезоні й прагне наздогнати київський Ребел у турнірній таблиці групи Б. Самбір-Нива-2, що також не програвала у чемпіонаті, зіграє з Куликовим, одним із претендентів на підвищення у класі у минулому сезоні.

13:00 | Олександрія-2 – Тростянець. Пряма трансляція

16:30 | Самбір-Нива-2 – Куликів. Пряма трансляція

Також завершиться програма другого туру Першої ліги. Між собою зійдуться команди, які програли й перемогли у стартовому ігровому дні. Прикарпаття, що поки має 100% набраних очок вирушить на виїзд до Фенікс-Маріуполя, який програв у першому турі.

14:00 | Фенікс-Маріуполь – Прикарпаття. Пряма трансляція

Луганська Зоря закриє програму другого туру української Прем'єр-ліги. Це буде перша зустріч після жахливої звістки про смерть вінгера команди Володимира Білоцерковця. Луганці, очевидно, будуть дуже мотивованими здобути перемогу для свого одноклубника. Однак суперник не такий простий, яким може здатися. У першому турі Кудрівка сенсаційно здолала срібного призера Олександрію, забивши три м'ячі.

У польській Екстраклясі завершиться вже четвертий тур. Однак у гданської Лехії через фінансові проблеми досі залишається -4 у графі очок. Команді українців Богдана Сарнавського, Максима Дячука, Івана Желізка, Антона Царенка та Богдана В'юнника протистоятиме чотирнадцята команда ліги. Чим не шанс упритул наблизитися до виходу з «мінуса»?

20:00 | Лехія – Мотор Люблін. Пряма трансляція