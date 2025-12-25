Головний тренер збірної України Олександр Косенко відреагував на похвалу від наставника збірної Португалії Жоржа Браза після двох очних спарингів. Слова фахівця передає пресслужба АФУ.

Якби він навіть не сказав теплі слова, я все одно сказав би, що на мою думку це один з найкращих тренерів світу. Він це довів своєю працею, своїм фундаментальним підходом. Я вважаю, що розвиток португальського футзалу – це левова частка його наполегливої праці. Він дуже вдумливий, дуже сильний тренер з усіх сторін – і тактично, і психологічно. Думаю, що не тільки я так вважаю – майже всі так вважають.

Я дуже вдячний за те, що як він відгукується про нашу збірну. Дуже приємно, але ми все одно не почиваємо на лаврах. Ми розуміємо, що ми дуже підняли планку і нам потрібно тримати її, потрібно ще більше працювати – не тільки гравцям, а й тренерам, функціонерам, всім-всім, бо не тільки на гравцях лежить відповідальність за результат. Ми це розуміємо і будемо надалі працювати, робити все від нас залежне.

Ці слова – це поштовх до ще більш ретельної праці. Ми хочемо відповідати тим словам, тим надіям, які на нас зараз покладають і країна, і вболівальники. Тому будемо працювати, щоб у кожному матчі радувати і грою, і результатом.