Головний тренер збірної України Олександр Косенко прокоментував результати команди у товариських матчах перед стартом Євро-2026 проти Португалії. Слова фахівця передає пресслужба АФУ.

Ми грали з чемпіонами Європи на їхньому майданчику, і видно було, що вони дуже націлені були на здобуття перемоги. Ми намагалися їм протистояти. В першій грі в нас це непогано виходило, ми були більш конкурентні – рахунок по грі, на мою думку. На другу гру ми трохи змінили поєднання гравців. Ми теж намагалися здобути позитивний результат, але не зовсім це вийшло. Але я дякую хлопцям за те, з яким вони натхненням грали.

Так, були помилки, і в другій грі португальці нас покарали за них – практично за кожну помилку карали. Рахунок зростав, але навіть за рахунку 0:4 ми руки не опустили, ми продовжували грати, забили два голи. Тому я думаю, що це дуже корисні ігри, і дуже гарно, що ми з такою командою зіграли напередодні чемпіонату Європи. Проаналізуємо, зробимо висновки. Все нормально, рухаємося далі.