Итоги 16 тура УПЛ. «Днепр-1» разнес «Ворсклу» в борьбе за бронзу. «Динамо» едва не опозорилось в игре с «Минаем»

Вторая подряд победа «Львова»

Послесловие

В УПЛ завершился 16-й тур чемпионата Украины, который открыл второй круг чемпионата. Матчи лидеров почти не запомнились, а вот игры претендентов вышли весьма интересным и даже непредсказуемыми.

Открывал тур матч между «Мариуполем» и «Львовом» в пятницу.

Фото: ФК Мариуполь

Встреча завершилась скандалом из-за эпизода в конце первого тайма. Однако до него «Мариуполь» неплохо давил соперника. Правда, ни один из своих моментов азовцы реализовать так и не смогли. Реализация – главный недостаток команды в этом сезоне, ведь моментов у команды в каждом матче очень много.

«Львов» также не бездействовал, но смотрелся чуть пассивнее соперника. Шина свой шанс упустил в первом тайме, хотя забить с острого угла было тяжело.

А потом случился тот самый эпизод. Рефери дал сделать подачу со штрафного, но почти сразу же дал свисток на перерыв. «Мариуполь» был в атаке и как раз после свистка Мампаси забил. Впрочем, свое «странное» решение рефери отменил и гол не засчитали, хотя «Мариуполь» атаковал у штрафной соперника.

Во втором тайме картина мало поменялась. «Мариуполь» атаковал, но забил «Львов». Тут еще и не повезло хозяевам. Мяч после розыгрыша штрафного от стенки отлетел прямо на голову Довгого, который открыл счет в матче.

Отыграться «Мариуполь» так и не сумел, хотя несколько полумоментов команда создала. «Львов» выиграл второй матч подряд, улучшив свое положение в таблице.

«Мариуполь» – «Львов» 0:1

Гол: Довгий, 61

Субботний тур открывал матч в Ужгороде между «Минаем» и «Динамо».

Фото: ФК Динамо

В первом тайме киевляне должны были громить своего соперника.был близок к голу дважды, но забил лишь с пенальти в дебюте встречи.

Моменты были также у Буяльского и Гармаша, который попал в каркас ворот. Правда, давление «Динамо» «Минай» с трудом, но выдержал.

Во втором тайме киевляне продолжили свою игру и также Гармаш и другие мазали по воротам. Чуть позже «Минаю» удалось отодвинуть игру от своих ворот и провести несколько хороших атак.

В одной из них Селезнев выиграл борьбу на втором этаже и пробил в штангу, а также был эпизод Ахмедзаде, который с хороший позиции дважды пробил мимо ворот.

«Динамо» смогло выстоять, а в конце матча умело добило соперника. Шапаренко легко поразил ворота, пробив сильно в штрафной.

В таблице мало что поменялось. «Минай» в зоне переходных матчей, а «Динамо» лидирует.

«Минай» – «Динамо» 0:2

Голы: Цыганков, 12 (пен.), Шапаренко, 90+6

В тот же день свой матч проводили «Черноморец» и «Десна».

Фото: ФК Десна

У одесситов похожая ситуация с «Мариуполем». Игра то у команды есть, а вот реализация подводит. Однако опыта у команды меньше, чем у азовцев. Его не хватило и в матче с черниговцами.

Хорошие первые минуты матча от одесситов были омрачены пропущенным голом. Тотовицкий остался на дальней штанге после углового и легко отправил мяч в ворота.

Дальше могли забивать обе команды. У «Черноморца» мазали Ванат и Смирный, а у «Десны» Будковский и другие. К слову, не заметен был у хозяев Цитаишвили, который обычно очень активен. «Десне» удалось его закрыть.

Верный шанс у «Черноморца» упустил Авагимян, который влетел в штрафную, но пробил в штангу с острого угла. А вот «Десне» даже удалось забить второй мяч, но его отменили из-за офсайда. Впрочем, гостям удалось удержать победу.

«Десна» понемногу приходит в себя после ужасного последнего месяца. «Черноморец» все еще в зоне переходных матчей.

«Черноморец» – «Денса» 0:1

Гол: Тотовицкий, 29

«Днепр-1» принимал дома «Ворсклу».

Фото: Днепр-1

Встреча изначально была вывеской центрального матча тура, но на деле все вышло не так. Началось все на 8-й секунде матча. Гуцуляк без опеки получил мяч и красиво уложил его в дальний угол ворот Ризныка.

Дальше – больше. Довбик почти сразу мог забивать второй мяч, но первый свой момент он упустил. Также он не забил с острого угла, хотя нужно было отдавать передачу на свободного Джурасека.

«Ворскла» чуть отошла к середине тайма и даже создала несколько хороших моментов. Тамм и Шехич правда пробили мимо ворот.

Второй тайм «Ворскла» также начала с ошибки. Гуцуляка сбили штрафной и Довбик также не смог забить, пробив в Ризныка. Впрочем, он исправился позже, забив красивый мяч головой, а в следующей атаке воспользовался «привозом» Ризныка, забив уже в пустые ворота.

«Днепр-1» не остановился и уже Кравченко отметился голевой передачей, а Пихаленок подставив ногу также забил. Ну и просто разгромным счет уже на 62-й минуте встречи сделал Гуцуляк, который оформил дубль после передачи Довбика.

После этого «Днепр-1» остановился, позволив поиграть сопернику. Правда, этот день был явно не в пользу полтавчан, хотя свой мяч они забили. Игнатенко ошибся в простой ситуации и Кравчук размочил счет.

«Днепр-1» этой победой сделал весомую заявку на третье место. Ну а «Ворскла» оступилась.

«Днепр-1» – «Ворскла» 5:1

Голы: Гуцуляк, 1, 62, Довбик, 52, 54, Пихаленок, 58 – Кравчук, 84

Воскресный день открывала игра в Кропивницком между «Ингульцом» и «Шахтером».

Фото: ФК Ингулец

Проблем с соперником «горняки» почти не испытали. «Ингулец» практически ничего не создал у ворот гостей, хотя изредка тревожил защиту соперника.

А вот «Шахтер» в этом матче подвела реализация. Ведь Тете мог, как минимум, оформить хет-трик. Свой первый момент бразилец упустил, пробив рядом со штангой, а вторую попытку сумел реализовать, причем забил с неудобной правой ноги.

Свои моменты также упустили Мудрик и Майкон. Активен был Корниенко, который также не боялся пробить по воротам. Тете и во все мог делать дубль, но с хорошей позиции пробил в штангу.

В итоге, «Шахтер» удержал победный счет и набрал три очка. «Ингулец» вновь без побед и в зоне вылета.

«Ингулец» – «Шахтер» 0:1

Гол: Тете, 32

«Рух» играл против «Металлиста-1925».

Фото: Металлист-1925

Встреча также была интересна, ведь обе команды демонстрирует неплохой футбол. Однако, у харьковчан сейчас не лучшая серия, хотя до этого было пять побед подряд. А вот «Рух» очень хотел победить.

В итоге, львовяне владели инициативой и проводили опасные атаки. Бойчук и Борячук промахивались, но последний свой второй момент все же реализовал, забив гол в раздевалку.

«Металлист-1925» хорошо выглядел в начале второго тайма. Даже создал несколько моментов. Реальный шанс упустил Ермаков, пробив рядом со штангой с линии штрафной.

Подустав, гости зевнули контрактатаку от соперника, которую успешно начал и завершил Климчук. Отыграть два мяча «Металлисту-1925» в этот день тем более не смог, проиграв пятый матч подряд. А «Рух» праздновал долгожданную победу.

«Рух» – «Металлист-1925» 2:0

Голы: Борячук, 45+1, Климчук, 70

В последнем матче дня «Колос» принимал «Верес».

Фото: НК Верес

Пожалуй эта игра вышла одной из самых скучных в туре. В первом тайме не происходило абсолютно ничего. Упоминания стоит лишь угловой, гдеедва не закрутил мяч в ворота.

Чуть поживее игра стала во втором тайме. Особенно поле гола. Ильин решился на дальний удар, к которому явно был не готов Когут.

Однако пропустив, «Верес» почти ничего не создал у ворот соперника. Упомянем разве что полумомент у Пасича, которому не хватило полшага для замыкания прострела.

В итоге, «Колосу» удалось победить, а Юрию Вишняку стать полноценным главным тренером команды. «Верес» на этот раз без очков.

«Колос» – «Верес» 1:0

Гол: Ильин, 64

Завершал тур матч между «Александрией» и «Зарей».

Фото: ФК Заря

Поражение луганчан в первом круге было весьма неожиданным и кончено, команда хотела взять реванш. «Заря» начала очень активно, а особенно много было ударов из-за штрафной.

«Александрия» держалась до определенного момента. Помог «Заре» рикошет в штрафной, от которого мяч отлетел к Имерекову. Тот сыграл на опережение защитника и открыл счет в матче. «Александрии» также удалось забить. Правда, сделал это Третьяков из офсайда, хотя ждал передачу от партера очень долго. «Заря» также не остановилась и Шахаб едва не удвjил счет, пробив головой рядом со штангой.

Большая часть второго тайма также была под контролем луганчан. Правда, моментов у них почти не было. Позже инициатива перешла к хозяевам, но у них также мало что выходило. «Заря» хорошо подготовилась к сопернику. В конце встречи Мацапура чуть застыл в воротах и мяч мог оказаться в сетке, если бы не голова Фаворова.

В итоге, «Заря» победу удержала и обошла в таблице «Ворсклу», почти догнав «Днепр-1». Именно эти трое, скорее всего, разыграют бронзу сезона.

«Александрия» – «Заря» 0:1

Гол: Имереков, 16

Лучший игрок тура – Артем Довбик («Днепр-1»).

Лучший тренер тура – Игор Йовичевич («Днепр-1»).

Турнирная таблица: