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Поражение Украины, Джокович выиграл Rolland Garros, и другие новости за 13 июня

Евро-2020 набирает обороты
Другие
08:51
Поражение Украины, Джокович выиграл Rolland Garros, и другие новости за 13 июня
фото - УАФ

Предлагаем вам самые важные новости из мира спорта за 13 июня.

Катерина Козлова проиграла в финале квалификации турнира в Бирмингеме.

Бой Джошуа – Усик могут объявить на следующей неделе.

«Шахтер» объявил о трансфере Педриньо.

Англия победила Хорватию на Евро-2020.

Игрок сборной Англии стал самым молодым участником чемпионата Европы в истории.

Илья Марченко пробился в основную сетку турнира в Лондоне.

Александр Поветкин завершил карьеру.

Новак Джокович стал победителем Rolland Garros.

Сборная Австрии обыграла Северную Македонию на чемпионате Европы.

Андрей Ярмоленко забил первый мяч сборной Украины на Евро-2020.

Сборная Украины уступила Нидерландам в первом матче чемпионата Европы.

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Теги

сборная Украины (футбол) Георгий Бущан Андрей Ярмоленко Новак Джокович Стефанос Циципас Катерина Козлова

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