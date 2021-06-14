Поражение Украины, Джокович выиграл Rolland Garros, и другие новости за 13 июня

Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
16:00
Предлагаем вам самые важные новости из мира спорта за 13 июня.
Катерина Козлова проиграла в финале квалификации турнира в Бирмингеме.
Бой Джошуа – Усик могут объявить на следующей неделе.
«Шахтер» объявил о трансфере Педриньо.
Англия победила Хорватию на Евро-2020.
Игрок сборной Англии стал самым молодым участником чемпионата Европы в истории.
Илья Марченко пробился в основную сетку турнира в Лондоне.
Александр Поветкин завершил карьеру.
Новак Джокович стал победителем Rolland Garros.
Сборная Австрии обыграла Северную Македонию на чемпионате Европы.
Андрей Ярмоленко забил первый мяч сборной Украины на Евро-2020.
Сборная Украины уступила Нидерландам в первом матче чемпионата Европы.
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