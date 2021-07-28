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Третья медаль Украины на Олимпиаде, Селезнев перешел в «Минай» и другие новости за 27 июля

Анна Лысенко вышла в 1/4 финала Игр в боксерском турнире на Играх
Другие
08:45
Третья медаль Украины на Олимпиаде, Селезнев перешел в «Минай» и другие новости за 27 июля Главное за вчера
Елена Костевич и Олег Омельчук / фото - НОК Украины

Предлагаем вам главные новости из мира спорта за 27 июля.

Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали третью бронзу на для Украины на Олимпиаде.

Наоми Осака неожиданно проиграла в третьем круге Олимпиады.

Анна Лысенко вышла в 1/4 финала Игр в боксерском турнире.

Количество зараженных на Играх превысило 150 человек.

Виктория Ус попала в топ-10 на Олимпиаде.

Артем Довбык признан лучшим игроком первого тура УПЛ.

Валерий Кривенцов – лучший тренер стартового игрового дня чемпионата Украины.

Артем Слипенчук – новый тренер «Кривбасса».

Михаил Романчук вышел в финал Олимпиады на дистанции 800 метров.

«Минай» объявил о подписании шестерых новичков в том числе и Селезнева.

«Будивельник» усилился сыном легендарного баскетболиста «Юты».

Варан перешел в «Манчестер Юнайтед».

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Теги

Елена Костевич Олег Омельчук Элина Свитолина Михаил Романчук

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Третья медаль Украины на Олимпиаде, Селезнев перешел в «Минай» и другие новости за 27 июля
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