Третья медаль Украины на Олимпиаде, Селезнев перешел в «Минай» и другие новости за 27 июля
Предлагаем вам главные новости из мира спорта за 27 июля.
Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали третью бронзу на для Украины на Олимпиаде.
Наоми Осака неожиданно проиграла в третьем круге Олимпиады.
Анна Лысенко вышла в 1/4 финала Игр в боксерском турнире.
Количество зараженных на Играх превысило 150 человек.
Виктория Ус попала в топ-10 на Олимпиаде.
Артем Довбык признан лучшим игроком первого тура УПЛ.
Валерий Кривенцов – лучший тренер стартового игрового дня чемпионата Украины.
Артем Слипенчук – новый тренер «Кривбасса».
Михаил Романчук вышел в финал Олимпиады на дистанции 800 метров.
«Минай» объявил о подписании шестерых новичков в том числе и Селезнева.
«Будивельник» усилился сыном легендарного баскетболиста «Юты».
Комментарии 0