Аморим: «Победа над Ливерпулем отражает наш командный дух»
Манчестер Юнайтед завоевал три очка на поле мерсисайдцев
10 минут назад
Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим прокомментировал победу своей команды в выездном матче 8-го тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля, который завершился со счетом 2:1 в пользу манкунианцев.
Каждый день в роли главного тренера Манчестер Юнайтед является особенным, но эта победа — тем более. Приятно видеть наших болельщиков, которые пели во время игры, когда соперник — действующий чемпион и матч проходит на его поле. Эта победа посвящена именно им и отражает наш командный дух. Верю, мы способны играть еще лучше.
Мы изучим этот поединок так же, как и любой другой — увидим все хорошее и все, что нужно улучшить. Но командная игра, которую сегодня показали наши футболисты, была действительно особенной, — рассказал Аморим пресс-службе Манчестер Юнайтед.
Свой следующий матч в чемпионате Англии Манчестер Юнайтед проведет против Брайтона 25 октября.
