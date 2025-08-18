Манчестер Юнайтед уступил Арсеналу (0:1) в матче первого тура английской Премьер-лиги на Олд Траффорд. Единственный гол забил Рикардо Калафьори на 13-й минуте.

Главный тренер Юнайтед Рубен Аморим остался доволен действиями своей команды, хотя и подчеркнул, что результат не соответствует их игре.

– Я очень горжусь ребятами. Они проявили настоящую смелость во всем, что делали во время игры. Поздравляю с хорошей игрой, но не с результатом, так как мы проиграли дома. Мы, безусловно, заслуживали на другой итог и должны двигаться дальше. Мы были агрессивнее, чем в прошлом году, больше бегали, играли смелее, вступали в единоборства и высоко прессинговали.

С мячом у нас есть качество. Даже когда стадион шумел, мы продолжали играть в свой футбол. Мы теряли меньше мячей в атаке, чем в прошлом году, когда испытывали большие трудности. Самое главное — мы не были скучными. Нужно выигрывать матчи, но это была совсем другая игра, чем в прошлом сезоне, – сказал Аморим в комментарии Sky Sports.