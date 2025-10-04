Автор гола Руха в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против Колоса (2:0) Остап Притула поделился эмоциями после победы. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Эта победа далась нам нелегко. «Колос» — это хорошая боевая команда, которая всегда дает бой соперникам, особенно на домашнем поле. Но нам удалось выиграть, и это нас очень радует – «Рух» прервал свою серию поражений в чемпионате. Надеюсь, это наш первый шаг к улучшению результатов.

Не знаю, почему именно с «Колосом» нам удается демонстрировать качественную игру. Мы ответственно готовимся к каждому матчу и стараемся играть в тот футбол, который нам ставит тренерский штаб. Быстрый гол в начале второго тайма добавил нам уверенности, а также повлиял и на соперника – «Колос» начал терять концентрацию. Это облегчило нам игру, и мы довольны итогом этого матча.

Что касается пенальти, то, как ранее уже сказал Денис Подгурский, мы в команде обсудили эти процессы и сделали выводы. Все хорошо, мы нашли решение этой проблемы, и хорошо, что сегодня нам удалось реализовать свой шанс.