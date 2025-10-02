Главный тренер Динамо Александр Шовковский объяснил, почему восемь минут готовил замену травмированного Тараса Михавка в проигранном матче первого тура Лиги конференций против Кристал Пэлас (0:2). В меньшинстве киевляне пропустили первый мяч. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

К сожалению, тот игрок, которого мы планировали выпускать, был совсем не готов для того, чтобы выходить на футбольное поле. Поэтому и получилось так, что очень долго. И это именно сыграло с нами злую шутку. А после пропущенного мяча я уже изменил тактическую схему. То, что мы планировали сделать позже, нужно было делать уже сейчас. Этот момент стал переломным? Возможно.

Всегда приятно играть при переполненных трибунах. Это придаёт игре шарм. И больше ответственности игрокам, безусловно, так же. Нам важно было в первые минуты справиться с давлением и, в первую очередь, с тем напряжением, которое немного ощущалось в раздевалке перед игрой. Я думаю, что это, в принципе, удалось, надо было успокоить игру, но случилось то, что случилось.

Тогда можно сказать, что мы расстроены, безусловно. И в таких матчах многое решает индивидуальное мастерство. Я об этом говорил перед матчем. И, безусловно, каждый пропущенный мяч, каждый забитый мяч – это следствие действий и, безусловно, контрдействий. Сегодня в целом игра происходила так, как мы это предвидели. Но, к сожалению, пропущенный гол внес свои коррективы. Думаю, что мы сегодня не готовы играть с англичанами в открытый футбол.

Спасибо болельщикам за поддержку. Желаю всем тихой, спокойной, мирной ночи. Слава Украине!