Бывший игрок сборной Украины: «Некоторым легионерам "сине-желтых" не хватает игровой практики»
Кардаш поделился мыслями о поражении «сине-желтых» от Франции
23 минуты назад
Бывший игрок сборной Украины Василий Кардаш проанализировал поражение национальной команды в матче первого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:2).
Приходится констатировать, что в стартовом матче с французами нашим снова не хватало стабильности. Первый тайм был провален, после перерыва произошли изменения к лучшему, но этого оказалось недостаточно, чтобы рассчитывать хотя бы на ничью в противостоянии с топ-сборной.
Все же, следует учитывать, что соперником была одна из сильнейших сборных мира и это психологически давило на ребят. Не исключено, что желание порадовать зрелищной игрой приводило к излишнему волнению и необязательным ошибкам. Также бросалось в глаза, что подопечные Сергея Реброва находятся в разной спортивной форме, в частности, некоторым легионерам банально не хватало игровой практики. Французы это ощущали, предложив с первых минут высокую интенсивность, и за их перемещениями номинальные хозяева просто не успевали.
Радует, что второй тайм в нашем исполнении был уже более содержательным. По крайней мере, на один забитый мяч украинцы наиграли, но своими шансами не воспользовались. Будем надеяться, что в Баку прицел уже не будет сбит. Уверен, что тренерский штаб знает ответ, почему наши были такими беспомощными в первом тайме и с Азербайджаном уже обойдется без раскачки: надо обязательно побеждать, – сказал Кардаш в интервью Sport.ua.
«Сине-желтые» уже проводят вторую игру европейской квалификации на чемпионат мира-2026. Прямая трансляция матча Азербайджан – Украина. Также доступна текстовая онлайн трансляция встречи. Стартовый свисток прозвучал в 19:00.
Перед игрой сборная Азербайджана уволила главного тренера Фернанду Сантуша. Известно, какой специалист его заменил. Наставник национальной команды Украины Сергей Ребров прокомментировал изменение в штабе соперника.
