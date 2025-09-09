Бывший игрок сборной Украины Василий Кардаш проанализировал поражение национальной команды в матче первого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:2).

Приходится констатировать, что в стартовом матче с французами нашим снова не хватало стабильности. Первый тайм был провален, после перерыва произошли изменения к лучшему, но этого оказалось недостаточно, чтобы рассчитывать хотя бы на ничью в противостоянии с топ-сборной.

Все же, следует учитывать, что соперником была одна из сильнейших сборных мира и это психологически давило на ребят. Не исключено, что желание порадовать зрелищной игрой приводило к излишнему волнению и необязательным ошибкам. Также бросалось в глаза, что подопечные Сергея Реброва находятся в разной спортивной форме, в частности, некоторым легионерам банально не хватало игровой практики. Французы это ощущали, предложив с первых минут высокую интенсивность, и за их перемещениями номинальные хозяева просто не успевали.

Радует, что второй тайм в нашем исполнении был уже более содержательным. По крайней мере, на один забитый мяч украинцы наиграли, но своими шансами не воспользовались. Будем надеяться, что в Баку прицел уже не будет сбит. Уверен, что тренерский штаб знает ответ, почему наши были такими беспомощными в первом тайме и с Азербайджаном уже обойдется без раскачки: надо обязательно побеждать, – сказал Кардаш в интервью Sport.ua.