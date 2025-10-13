Бывший тренер Оболони Валерий Иващенко в эксклюзивном интервью XSPORT поделился ожиданиями от матча четвертого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана и высказался о дальнейшей судьбе наставника сине-желтых Сергея Реброва.

Задача будет заключаться в том, чтобы за эти несколько дней восстановиться. Сделать ротацию. Придётся играть первым номером, играть агрессивно. Если будем снова катать мяч без агрессии – повторится сценарий игры в Баку. Раскрывать фланги, много вешать в штрафную соперника.

Сборная уже приучила нас, что вторая игра в паре даётся тяжело. Три очка нужны кровь из носа. Выиграй два матча в октябре и перед последними турами можно попытаться зацепиться с Францией, не забывая о лобовой игре с Исландией. Реально оценивать свои силы и шансы.

Что касается будущего Реброва, нужно смотреть динамику. До матча с Исландией мы оставались хозяевами своей судьбы в отборе. Убери Реброва сейчас – что изменится? Пусть человек доведет дело до конца, а потом уже будут приниматься какие-то решения. В сборной ты ничего особенно не наиграешь в плане стиля. Его задача – найти оптимальное сочетание игроков во всех линиях, кто на данном этапе готов давать результат. Микроклимат, благоприятная атмосфера, анализ соперника.