Цыганык: «В Динамо ничего не изменится — это всех устраивает»
Журналист высказался о кризисе в киевском клубе
около 1 часа назад
Известный украинский журналист Игорь Цыганык поделился мыслями о ситуации в киевском Динамо и будущем главного тренера Александра Шовковского.
Есть моменты, когда ты о чем-то говоришь, а потом тебе становится неинтересно об этом говорить. Почему? Потому что, что бы ни происходило — идет так, как должно идти. Если много раз происходит одна и та же проблема, а никто не делает никаких выводов и ничего не меняет, то, наверное, это устраивает тех людей, которые принимают решения. И повлиять на эту ситуацию невозможно. Какой будет судьба Шовковского? Ничего не изменится, — сказал Цыганык в эфире программы Цыганык Live на Football Hub.
Свой следующий матч Динамо проведет в Лиге конференций 23 октября против Самсунспора из Турции. Начало встречи — в 22:00.
Материалы по теме
Ротань готов воспользоваться осечками Динамо и Шахтера? Тренер Полесья дал ответ
около 12 часов назад