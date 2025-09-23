Дембеле – об эмоциях после вручения ЗМ: «Не хотел плакать, но не сдержался»
Нападающий ПСЖ выразил трогательную речь после завоевания Золотого мяча
около 1 часа назад
Нападающий ПСЖ Усман Дембеле объяснил свои эмоции после завоевания Золотого мяча-2025. Слова лучшего футболиста в мире передает L'Equipe.
Я горжусь всем. Это исключительное событие – выиграть такую награду. Это настоящая командная работа, все меня подталкивали, и это невероятно. Я рад. Не хотел плакать, но не удержался. Слезы появились, когда я заговорил о семье, это застало меня врасплох. До последнего момента я ничего не знал, хотя пытался что-то разведать в клубе. Будем праздновать, хотя вечер омрачен поражением в Класико [0:1 от Марселя – прим.].
Жаль, что не все смогли быть здесь. Не было всех игроков, тренера, спортивного директора, чтобы разделить этот момент. Но эта награда подводит итог прекрасного сезона 2024–2025, в котором мы доминировали в мировом футболе. Мы попытаемся повторить это снова, ведь это невероятно.
Напомним, Дембеле стал шестым представителем Франции, кому покорилась эта награда. До него её выигрывали Раймон Копа, Мишель Платини (трижды), Жан-Пьер Папен, Зинедин Зидан и Карим Бензема. Благодаря успеху Дембеле его страна вышла на первое место среди всех государств по количеству футболистов, становившихся обладателями трофея.
Также 28-летний футболист стал обладателем Золотого мяча, попав в список номинантов впервые в карьере. До него такое в истории случалось лишь трижды: Стэнли Мэттьюз в 1956 году (первое вручение), Игорь Беланов в 1986-м и Джордж Веа в 1995-м (первая церемония, в которой могли участвовать африканские игроки).