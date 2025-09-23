Сергей Стаднюк

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле объяснил свои эмоции после завоевания Золотого мяча-2025. Слова лучшего футболиста в мире передает L'Equipe.

Я горжусь всем. Это исключительное событие – выиграть такую награду. Это настоящая командная работа, все меня подталкивали, и это невероятно. Я рад. Не хотел плакать, но не удержался. Слезы появились, когда я заговорил о семье, это застало меня врасплох. До последнего момента я ничего не знал, хотя пытался что-то разведать в клубе. Будем праздновать, хотя вечер омрачен поражением в Класико [0:1 от Марселя – прим.]. Жаль, что не все смогли быть здесь. Не было всех игроков, тренера, спортивного директора, чтобы разделить этот момент. Но эта награда подводит итог прекрасного сезона 2024–2025, в котором мы доминировали в мировом футболе. Мы попытаемся повторить это снова, ведь это невероятно. Усман Дембеле

Напомним, Дембеле стал шестым представителем Франции, кому покорилась эта награда. До него её выигрывали Раймон Копа, Мишель Платини (трижды), Жан-Пьер Папен, Зинедин Зидан и Карим Бензема. Благодаря успеху Дембеле его страна вышла на первое место среди всех государств по количеству футболистов, становившихся обладателями трофея.

Также 28-летний футболист стал обладателем Золотого мяча, попав в список номинантов впервые в карьере. До него такое в истории случалось лишь трижды: Стэнли Мэттьюз в 1956 году (первое вручение), Игорь Беланов в 1986-м и Джордж Веа в 1995-м (первая церемония, в которой могли участвовать африканские игроки).

