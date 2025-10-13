Экс-звезда Арсенала официально возглавил Лутон
Команда занимает 11-е место в третьем английском дивизионе
около 2 часов назад
Джек Уилшир / фото - Getty
Футбольный клуб Лутон официально объявил о назначении Джека Уилшера главным тренером команды.
33-летний английский специалист ранее работал в тренерском штабе Норвича, где в конце прошлого сезона временно исполнял обязанности главного тренера. До этого Уилшер возглавлял молодежную команду Арсенала U-18.
После 11 сыгранных матчей Лутон занимает 11-е место в третьем дивизионе чемпионата Англии (Лига 1). Новый наставник начнет работу уже с следующего тура.
