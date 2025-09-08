Главный тренер Феникс-Мариуполя Максим Фещук проанализировал поражение сборной Украины в матче стартового тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:2).

Честно говоря, перед игрой сразу считал Францию фаворитом по классу, по качеству игроков мощная команда, до уровня французов нам ещё есть к чему работать. Игра Украины была не настолько плохой, как сам результат, в том плане, что у нас были очень большие шансы, давили, нагнетали, могли сравнивать счёт.

Если смотреть более глобально, более тонко, то как Украина получила второй гол? Французы использовали пространство, скорость, индивидуальное мастерство Мбаппе, с ним сложно справляться, Илья один на один играл с ним. Забарный же тоже мог забивать, это просто случайность, что он подставил голову, но попал в штангу, там легче было забить, но такое случается, такая футбольная жизнь.

В плане характера ребята молодцы, но, к сожалению, не использовали свои моменты, а французы чуть больше сыграли на классе. Результат прогнозируемый, игра Украины даёт надежду, впереди ещё есть матчи.

Игра в четыре защитника? Украина всё равно играла низким блоком в первом тайме, но очень легко пропустили первый мяч, но когда начали прессинговать и навязывать свою игру, это мне очень понравилось. Характер у команды есть, приятно, что Украина играла на результат.

Довбик и Ванат — два разноплановых игрока, не вижу никаких проблем играть с Довбиком, Довбик — очень качественный игрок, который навязывает борьбу, из-под него можно вбегать, он на завершении, были такие моменты в игре, где он это демонстрировал, справлялся с мощными защитниками Франции. Были моменты, где он и в штрафной площадке головой сбрасывал, когда защитник французов выбил с линии ворот. А потом был быстрый Ванат, который также имел моменты, мог реализовывать. Два качественных игрока, на мой взгляд, в определённых моментах можно их использовать в паре.

Относительно ошибки Судакова, из какой зоны забивался мяч? Из зоны опорных полузащитников, поэтому это разбор для главного тренера, для него этот гол — оценка. Олисе забивал сам. С точки зрения того, что не удалось развить успех, можно судить, что замены не сыграли.

Зинченко слева в защите? Разве для него является проблемой играть на этой позиции? Абсолютно нет, сколько лет он играл на этой позиции. Александр — игрок высокого класса, который может закрыть любую позицию, универсализм его на высоком уровне.

То, что он без игрового тонуса, то я согласен, но были сборы, были товарищеские игры, где он был при команде, находится в чемпионате высокого уровня. Когда нет игрового тонуса, надо где-то отыграть на эмоциях, на желании. Супер, не вижу в этом никаких проблем.

Я не ожидал, что Гуцуляк сыграет так качественно, вообще был удивлён его появлением в стартовом составе, от Судакова у меня всегда более высокие ожидания, мне нравится этот игрок, считаю, что он топ-уровня. Проиграли, так не надо никого выделять, надо просто двигаться вперёд, двигаться дальше, — подытожил Фещук в интервью ua.tribuna.com.