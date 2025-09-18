Капитан Наполи Джованни Ди Лоренцо рассказал о своих ожиданиях от матча стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Слова защитника передает пресс-служба УЕФА.

Это будет сложная игра, так как мы сыграем против отличных футболистов, большой команды и выдающегося тренера. Это точно будет нелегко, но, как я уже говорил, мы стремимся соревноваться с такими соперниками. Мы постараемся показать все, на что способны, и играть в свой футбол.

Мы знаем, что против нас выйдет невероятный форвард. Вся команда соперника очень высокого уровня. Нам придется действовать осторожно и играть единым целым, так, как мы делали это с тренером в течение последних полутора лет. Мы должны защищаться как можно лучше.