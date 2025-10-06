Сергей Стаднюк

Накануне киевское Динамо сенсационно в четвертый раз подряд потеряло очки в украинской Премьер-лиге. В восьмом туре «бело-синие» сыграли вничью с Металлистом 1925 (1:1).

После игры в сети распространилось видео эмоционального спора защитника Динамо Александра Караваева с неизвестным болельщиком. Игрок на повышенных тонах предложил фанату самому выйти на поле.

Однако недавно Telegram-канал Динамовец опубликовал полную версию событий. По информации источника, болельщик перед событиями, зафиксированными на камеру, активно провоцировал футболистов и вел себя дерзко.

Перед этим болельщик начал к нему приставать: и кричать, что «ты худший игрок мира, позор футболу, ты полное дно» и так далее. Его начали отталкивать, а тот мужик дальше лез и провоцировал. Это как объяснение к видео, оно обрезано по факту. Поэтому здесь больше Кара прав, ну, на мой взгляд. Алексей Никитин

