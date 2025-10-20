Главный тренер каменец-подольского Эпицентра Сергей Нагорняк высказался по поводу слухов о своем возможном увольнении, которые недавно появились в СМИ.

На прошлой неделе некоторые источники сообщили, что руководство якобы поставило тренеру ультиматум — исправить результаты команды в течение трех матчей чемпионата. Впоследствии эту информацию опровергли вице-президент клуба Александр Касян и официальная пресс-служба Эпицентра.

После победы над львовскими Карпатами (3:1) в матче 9-го тура УПЛ Нагорняк прокомментировал ситуацию.

Я могу точно сказать, что положительного, того, что вбросили в прессу, ничего не было. Я очень благодарен руководству клуба, что они моментально отреагировали. Поверьте мне, для меня… Я это увидел, когда уже был ответ клуба.

Откуда это взялось, я не знаю – пусть будет на совести тех людей. Поверьте мне, у нас с руководством полное взаимопонимание. Я свое мнение всегда говорил: за результат отвечает главный тренер.

Я не боюсь, поверьте мне, ничего. Для меня главное – чтобы моих футболистов не трогали. Пусть там про меня пишут, в отставку отправляют. Основное – чтобы не трогали моих футболистов.

Вы не поверите, но никто даже не вспомнил о том, что было написано, эти ненужные вбросы. Из ребят никто даже не обратил на это внимания. Мы даже это не обсуждали с тренерами. Пусть будет на совести этого человека.

Просто для нас немного странно было. Я так про себя посмеялся. Но я уже немного имею защиту от всех этих публикаций, я уже немного прошел этот путь. Но главное – чтобы ребят не трогали. Они молодые, не играли в УПЛ.

Мы шаг за шагом идем к нашей цели. Да, мы недосчитались многих очков из-за своих, в первую очередь, ошибок. Ну, ничего страшного. Жизнь продолжается. А то пусть на совести остается тех людей, которые это написали, – сказал Нагорняк в эфире программы Футбол 360.