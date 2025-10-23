Хаби Алонсо: «Мы знали, что нас ожидает сложная игра, но команда справилась»
Реал обыграл Ювентус в третьем туре Лиги чемпионов
24 минуты назад
Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо прокомментировал победу команды в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против туринского Ювентуса (1:0).
Мы знали, что нас ждет сложная игра. В первом тайме нам было непросто по-настоящему войти в ритм, но со временем мы это сделали. После забитого гола мы получали удовольствие от футбола. Было несколько отличных комбинаций, и мы могли закрыть игру, имея еще несколько хороших моментов.
К тому же у нас есть отличный вратарь, который способен выдержать давление в решающий момент Лиги чемпионов. 1:0, три очка, девять из девяти — и мы счастливы, — передает слова Алонсо официальный сайт клуба.
Свой следующий матч команда Реал сыграет в чемпионате Испании против Барселоны. Встреча начнется в 17:15 в воскресенье, 26 октября.