Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо прокомментировал победу команды в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против туринского Ювентуса (1:0).

Мы знали, что нас ждет сложная игра. В первом тайме нам было непросто по-настоящему войти в ритм, но со временем мы это сделали. После забитого гола мы получали удовольствие от футбола. Было несколько отличных комбинаций, и мы могли закрыть игру, имея еще несколько хороших моментов.

К тому же у нас есть отличный вратарь, который способен выдержать давление в решающий момент Лиги чемпионов. 1:0, три очка, девять из девяти — и мы счастливы, — передает слова Алонсо официальный сайт клуба.