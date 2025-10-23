Бывший главный тренер Динамо (Киев, Украина) Йожеф Сабо поделился мнением о выступлениях полузащитников Николая Шапаренко и Владимира Бражко в интервью сайту Украинский футбол.

«Шапаренко в последнее время как-то сдал, такое ощущение, что с ним то же самое, что и с Бражко — поженились и пропали парни. Как же мне жаль Бражко… Такой талантливый парень, а просто сник. Вообще, Шапаренко мне нравится. Он действительно хороший полузащитник — может и при атаке остроту создать, и в обороне помочь, поле хорошо видит, но…»

В текущем сезоне Владимир Бражко провел 17 матчей за Динамо, в которых забил два гола. Николай Шапаренко сыграл 15 поединков, сделал четыре результативные передачи и дважды отметился сам.

Напомним, в четверг, 23 октября, киевляне проведут матч второго тура Лиги конференций — Самсунспор примет Динамо. Начало игры — в 22:00 по Киеву.