Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги чемпионов после 3-го тура
Неочевидный выбор искусственного интеллекта
около 1 часа назад
фото - Getty Images
После завершения третьего тура Лиги чемпионов УЕФА аналитики Opta с помощью суперкомпьютера определили фаворитов сезона. Наивысшие шансы на победу суперкомпьютер отдал лондонскому Арсеналу — 21,13%.
На втором месте по прогнозу Opta расположился ПСЖ с 14,03%, а шансы Ливерпуля оцениваются в 12,31%.
Действующим чемпионом Лиги чемпионов остается французский ПСЖ. Финал сезона 2025/2026 состоится 30 мая 2026 года на стадионе Пушкаш Арена в Будапеште.
На сегодняшний день ПСЖ возглавляет турнирную таблицу группового этапа ЛЧ. В тройку лидеров также входят Бавария и Интер, все три клуба набрали по девять очков после трех туров.
Поделиться