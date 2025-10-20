Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо прокомментировал победу своей команды в выездном матче Ла Лиги против Хетафе, который завершился минимальной победой сливочных — 1:0.

Винисиус позитивно повлиял на матч. Предупреждения, которые он спровоцировал, замены — все это дало нам преимущество, которым мы воспользовались. Это хороший пример того, что все игроки важны. И Гюлер также хорошо повлиял на игру, прекрасно нашел Мбаппе передачей.

Против Хетафе в гостях всегда сложно. Нужно уметь бороться и показывать характер. Также следует понимать, что такие матчи редко бывают зрелищными.

Мы были сосредоточены и делали то, что нужно. Пришлось закатать рукава.

Когда команда играет в большинстве, не должны возникать такие эпизоды, как в конце. Мы потеряли мяч и не заняли правильные позиции, несмотря на численное преимущество. Но теперь у нас есть три очка, а остальное проанализируем.

Я бы не сказал, что мы зависим от Мбаппе. Я бы сказал, что мы им очень довольны. Он имеет решающее влияние своими голами и вовлеченностью. За его результативностью стоит много других вещей, и все это имеет значение, — передает слова Хаби Алонсо Marca.