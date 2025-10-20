Слот отреагировал на четвертое подряд поражение Ливерпуля
Мерсисайдцы уступили дома Манчестер Юнайтед
около 2 часов назад
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот высказался о ситуации в команде после четвертого поражения подряд. В своем последнем матче мерсисайдцы уступили Манчестер Юнайтед со счетом 1:2.
Думаю, тренер постоянно сталкивается с вызовами. Когда только начинаешь, первый вызов — утвердиться в новой роли и начать побеждать. Потом, когда это удается, переходишь в больший клуб — и люди говорят: посмотрим, как он справится теперь. Потом становишься преемником Юргена Клоппа — и все говорят: вот это, наверное, самая серьезная задача. А теперь мы проиграли четыре раза подряд — и это тоже вызов. Такова жизнь футбольного тренера: череда испытаний. Когда выигрываешь — хочешь продолжать, когда проигрываешь — хочешь снова побеждать, — передает слова Слота официальный сайт Ливерпуля.
Под руководством Слота Ливерпуль потерпел поражения от Кристал Пэлас (1:2), Челси (1:2) и Манчестер Юнайтед (1:2) в чемпионате, а также от Галатасарая (0:1) в Лиге чемпионов.