Хавбек Шахтера: «Первая встреча с Серветтом прошла не по тому сценарию, которого ожидали»
Марлон Гомес высказался по поводу решающей игры за Лигу конференций
21 минуту назад
Полузащитник Шахтера Марлон Гомес поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги конференций против Серветта.
Действительно, первая встреча прошла не по тому сценарию, которого мы ожидали. Много ударов, которые не удалось конвертировать в забитые мячи. Однако, считаю, что у нас довольно молодая команда, которая находится на этапе своего становления. Как по мне, мы находимся на правильном пути, просто нужно чуть больше удачи в моменте реализации, чуть больше концентрации именно в последней трети поля.
Считаю, что сейчас выполняем хорошую работу и продолжаем расти под руководством нового тренера. Нам нужно сохранять тот же подход, продолжать двигаться тем же путем. Думаю, что во втором поединке у нас будут также шансы. Теперь все зависит только от нас, чтобы мы их достойно реализовали.
Мы говорили с Тураном. Он выразил все те же мысли, которые я только что озвучил. По его мнению, мы продолжаем двигаться правильным путем. Продолжаем расти и важно именно улучшить нашу реализацию. Он подчеркнул это, однако сказал это в очень позитивной манере. Он поддержал нас, вдохновил и дал уверенность поверить в то, что во втором матче мы сможем переломить эту тенденцию, – заявил Марлон в интервью ua.tribuna.com.
Напомним, донецкий Шахтер уже в четверг, 28 августа, на выезде сыграет против швейцарского Серветта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. В первом матче команды так и не определили победителя (1:1).
