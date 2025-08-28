Полузащитник Шахтера Марлон Гомес поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги конференций против Серветта.

Действительно, первая встреча прошла не по тому сценарию, которого мы ожидали. Много ударов, которые не удалось конвертировать в забитые мячи. Однако, считаю, что у нас довольно молодая команда, которая находится на этапе своего становления. Как по мне, мы находимся на правильном пути, просто нужно чуть больше удачи в моменте реализации, чуть больше концентрации именно в последней трети поля.

Считаю, что сейчас выполняем хорошую работу и продолжаем расти под руководством нового тренера. Нам нужно сохранять тот же подход, продолжать двигаться тем же путем. Думаю, что во втором поединке у нас будут также шансы. Теперь все зависит только от нас, чтобы мы их достойно реализовали.

Мы говорили с Тураном. Он выразил все те же мысли, которые я только что озвучил. По его мнению, мы продолжаем двигаться правильным путем. Продолжаем расти и важно именно улучшить нашу реализацию. Он подчеркнул это, однако сказал это в очень позитивной манере. Он поддержал нас, вдохновил и дал уверенность поверить в то, что во втором матче мы сможем переломить эту тенденцию, – заявил Марлон в интервью ua.tribuna.com.