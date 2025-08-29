Главный тренер Полесья Руслан Ротань после поражения в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Фиорентины (2:3) сравнил нынешнего соперника с командой, против которой играл как футболист. Также специалист пожаловался на войну в Украине. Его слова передает TuttoMercatoWeb.

Не знаю, как ответить... Прошло много лет, и состав полностью изменился. Играть против Фиорентины всегда очень сложно. К тому же, футбол тоже изменился: теперь он более тактический и быстрый.

Футбол во время войны? Очень трудно играть чемпионат в Украине под звуки сирен и с ракетами, пролетающими над нашими головами. Этой ночью россия обстреляла Киев и убила 18 человек, среди них детей.

Мы пытаемся отбивать врага, и для нас это огромная боль видеть, как гибнут мирные жители. Мы хотим мира: хотим играть в нормальных условиях, так же, как это делает Фиорентина.