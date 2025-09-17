Сергей Стаднюк

Накануне Бенфика сенсационно проиграла азербайджанскому Карабаху в матче стартового тура общего этапа Лиги чемпионов (2:3). Георгий Судаков делал всё, что мог – оформил два ассиста, но Анатолий Трубин не выручил, пропустив трижды. В том числе от другого украинца Алексея Кащука.

После этого президент клуба Руй Кошта сообщил об увольнении главного тренера Бруну Лаже. Легендарный экс-футболист сборной Португалии также отметил, что нового наставника постараются назначить уже к субботе, 20 сентября.