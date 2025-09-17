Когда Трубину и Судакову назначат нового тренера? В "Бенфике" дали четкий ответ
Президент клуба Руй Кошта назвал конкретную дату
36 минут назад
Накануне Бенфика сенсационно проиграла азербайджанскому Карабаху в матче стартового тура общего этапа Лиги чемпионов (2:3). Георгий Судаков делал всё, что мог – оформил два ассиста, но Анатолий Трубин не выручил, пропустив трижды. В том числе от другого украинца Алексея Кащука.
После этого президент клуба Руй Кошта сообщил об увольнении главного тренера Бруну Лаже. Легендарный экс-футболист сборной Португалии также отметил, что нового наставника постараются назначить уже к субботе, 20 сентября.
Когда что-то идет не так, никто не может избежать ответственности, начиная с меня самого. Конечно, у всех есть своя доля. Однако нужно помнить, что мы уже выполнили два задания – выиграли Суперкубок и вышли в Лигу чемпионов. Теперь важно как можно скорее исправить ситуацию. Бенфика имеет достаточно сильный штаб, чтобы провести тренировки. Это не проблема.
Назначить нового тренера до субботы – это наша задача. Будет ли он временным? В футболе все тренеры всегда работают с оглядкой на время. Никто не хотел этого момента, но я считаю, что так мы защищаем сезон. Избежать этого решения было невозможно.