Представители Ювентуса, главный тренер Игор Тудор и полузащитник Мануэль Локателли, провели пресс-конференцию перед матчем стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии. Их слова передает пресс-служба УЕФА.

Я не думаю о том, как далеко мы можем зайти. Мы должны сосредоточиться на первых шагах. Нужно сфокусироваться на завтрашнем дне и подумать, как мы можем навредить сопернику. Но нужно обратить внимание на то, какие проблемы они могут нам причинить.

Готовимся к игре с большим энтузиазмом. После субботней игры [против Интера, 4:3 – прим.] настроение позитивное. У нас все хорошо, мы уверены в себе. Завтра нас ждет самый красивый турнир в мире.

Важно хорошо начать и удачно сыграть перед нашими болельщиками. Для этого нужно подготовиться к игре как можно лучше. Когда мы услышим гимн Лиги чемпионов, он вернет прежние эмоции – все будет как впервые.

Наш секрет – в сплоченности, мы хотим работать как команда. Это невероятный турнир, и мы к каждому матчу подходим с большим энтузиазмом и желанием быть единым целым.