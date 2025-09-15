«Команда высшего уровня». Мысли из Турина о матче с Боруссией
Ювентус начинает участие в Лиге чемпионов с приема гостей из Дортмунда
около 1 часа назад
Представители Ювентуса, главный тренер Игор Тудор и полузащитник Мануэль Локателли, провели пресс-конференцию перед матчем стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии. Их слова передает пресс-служба УЕФА.
Боруссия – очень сильная команда. Мы играем дома против команды топ-уровня. С нетерпением ждем матча.
Я не думаю о том, как далеко мы можем зайти. Мы должны сосредоточиться на первых шагах. Нужно сфокусироваться на завтрашнем дне и подумать, как мы можем навредить сопернику. Но нужно обратить внимание на то, какие проблемы они могут нам причинить.
Готовимся к игре с большим энтузиазмом. После субботней игры [против Интера, 4:3 – прим.] настроение позитивное. У нас все хорошо, мы уверены в себе. Завтра нас ждет самый красивый турнир в мире.
Важно хорошо начать и удачно сыграть перед нашими болельщиками. Для этого нужно подготовиться к игре как можно лучше. Когда мы услышим гимн Лиги чемпионов, он вернет прежние эмоции – все будет как впервые.
Наш секрет – в сплоченности, мы хотим работать как команда. Это невероятный турнир, и мы к каждому матчу подходим с большим энтузиазмом и желанием быть единым целым.
Матч Ювентус – Боруссия Дортмунд состоится на стадионе Альянц Стэдиум в Турине. Стартовый свисток прозвучит во вторник, 16 сентября, в 22:00 по Киеву.
Ранее Ювентус выдал сумасшедший матч против Интера с семью голами (4:3).