Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал сенсационное поражение в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против Руха (0:2). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Будем смотреть, почему так произошло. Мы удивлены состоянием команды. Удивлены, как проходила игра. Соперник нас полностью переиграл. Мы были вялыми, какими-то несвежими. Есть две недели паузы, будем исправлять ситуацию. Бывает, что выпадает один игрок или два. А тут вся команда выпала. У нас не было сил, хотя усиленных тренировок на неделе не было. Все сыграли ниже своего уровня, не были похожи на себя.

Закончилась одна серия и началась другая серия. Мы три матча не выигрываем. Мне не понравилось, как наша команда выглядела физически. Мы пересмотрели игру с Металлистом 1925 – мы выглядели достаточно неплохо. А сегодня была провальная игра. Будем перезапускать команду.