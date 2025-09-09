Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко объяснил поражение команды в матче стартового тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:2).

Знаете, почему мы все время проигрываем? Потому что все бегут, стараются и «умирают», одни мы ходим пешком по полю. Та же Исландия загнала Азербайджан, потому что все неслись, как кони. А у нас, не устаю повторять, скоро уже язык сотру, сами себя звездами назначили, но никто не хочет бегать, отбирать, думают, что соперник сам мяч отдаст, да еще и в ворота попасть не могут.

В первом тайме против Франции наши вообще середину поля не переходили. Меня радует одно – что хоть во втором тайме моменты были, хотя обычно с моментами у нас беда. Я так понимаю, что после первого тайма французы в отпуск ушли и начали отдыхать.

Самая большая проблема, что наши игроки и тренеры слушают интервью соперников. Дешам сказал, что Украина – очень сильная сборная, а наши уши сразу развесили и вот так играют. Вернее, не играют, а мучаются, а если кого-то обыграют, то только случайно.

Знаете, почему аншлаг был во Вроцлаве? Это не на наших пришли посмотреть, а на вице-чемпионов мира французов. В положительный результат против Франции мало кто верил, кроме Шапаренко. Нашим вообще везет. За границей на них ходят больше, чем пришли бы у нас. Тем более Megogo не у всех есть, да и футбол сейчас не такой популярный.

Скоро уже и голуби будут критиковать Реброва. Нам же по ушам ездят, что у нас команда-звезда, как любил говорить Лобановский, но «звезда» ни черта не выигрывает. Болельщики злы, потому что их обманывают. Если бы Ребров объяснял людям, что происходит в команде, то ему было бы проще. Если не обыграем Азербайджан, то уже и голуби будут говорить, что Реброва надо снимать, – констатировал Леоненко в интервью BLIK.ua.