Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями после трансфера полузащитника «сине-желтых» из Шахтера в Бенфику.

Мне кажется, что Судакову будет сложно в Бенфике, потому что португальские команды мало пропускают. Судакову там будет трудно забивать, а он и в Шахтере забивал немного. Хорошо, что «горняки» умудрились его продать.

Может, снова связи, как это было, когда Шева договорился с Руи Коштой о трансфере Яремчука. Думаю, вы все помните, сколько он там забил.

Кто после Судакова и Ваната может следующим уйти в европейский клуб из УПЛ? Пока никто. Если наши игроки не будут показывать качественную игру в еврокубках, то никто их не возьмет. Англичане уже обожглись на Мудрике. Даже если не брать в расчет допинг, он абсолютно ничего не показал в Челси. Теперь Судаков и Ванат должны хорошо играть, чтобы сделать рекламу нашим игрокам, – заявил Леоненко в интервью BLIK.ua.