Леоненко объяснил, почему Судакову будет сложно в «Бенфике»
Полузащитник сборной Украины в конце трансферного окна перешел из Шахтера
13 минут назад
Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями после трансфера полузащитника «сине-желтых» из Шахтера в Бенфику.
Мне кажется, что Судакову будет сложно в Бенфике, потому что португальские команды мало пропускают. Судакову там будет трудно забивать, а он и в Шахтере забивал немного. Хорошо, что «горняки» умудрились его продать.
Может, снова связи, как это было, когда Шева договорился с Руи Коштой о трансфере Яремчука. Думаю, вы все помните, сколько он там забил.
Кто после Судакова и Ваната может следующим уйти в европейский клуб из УПЛ? Пока никто. Если наши игроки не будут показывать качественную игру в еврокубках, то никто их не возьмет. Англичане уже обожглись на Мудрике. Даже если не брать в расчет допинг, он абсолютно ничего не показал в Челси. Теперь Судаков и Ванат должны хорошо играть, чтобы сделать рекламу нашим игрокам, – заявил Леоненко в интервью BLIK.ua.
«Сине-желтые» уже проводят вторую игру европейской квалификации на чемпионат мира-2026. Прямая трансляция матча Азербайджан – Украина. Также доступна текстовая онлайн трансляция встречи. Стартовый свисток прозвучал в 19:00.
Перед игрой сборная Азербайджана уволила главного тренера Фернанду Сантуша. Известно, какой специалист его заменил. Наставник национальной команды Украины Сергей Ребров прокомментировал изменения в штабе соперника.
Поделиться