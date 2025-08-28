Главный тренер Маккаби Тель-Авив Жарко Лазетич поделился мыслями по поводу ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против киевского Динамо. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Мы готовимся как к любому другому поединку. Мы хотим выиграть, а не просто сохранить результат. У обеих команд были моменты, и все могло завершиться по-разному. Мы проанализировали все и надеюсь, что завтра будет видно, что мы готовы».

Календарь? Посмотрим, что произойдет завтра, а потом у нас будет немного времени. Я надеюсь, что в этом году все будет по-другому, не так, как в прошлом сезоне, когда, например, у нас одновременно травмировались трое защитников. Надеюсь, в этом году таких случаев не будет.

Что касается ротации, у меня всегда есть какой-то план, но это зависит от многих факторов. Всегда следующая игра является самой важной, особенно на этом этапе, когда перед нами большие задачи. Конечно, нашей главной целью остается этап лиги, поэтому оба матча чрезвычайно важны.

Есть много игроков с прошлого года, которые имели влияние на команду, это факт. С другой стороны, я очень доволен тем, как коллектив отреагировал. Все всегда зависит от команды. Сейчас у нас другие футболисты, мы справляемся с этим. Так всегда бывает летом, но я действительно счастлив от того, как команда ответила на эти изменения.

Увидим все в течение сезона, ведь не все изменения зависят от нас. Некоторые игроки решили уйти, получив необыкновенные предложения. Это тоже часть процесса. Но еще раз повторю: я очень доволен тем, как команда отреагировала. Такая ситуация, и нам нужно с ней справляться.