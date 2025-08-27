Вингер Динамо Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против тель-авивского Маккаби. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Считаю, все то, что о нас говорят и пишут, вероятно, мы заслужили своей игрой, потому что результата нет. Мы провели первый тайм нашего противостояния с «Маккаби» на выезде, и мы его проиграли. Но у нас есть еще второй тайм, и у нас было достаточно времени, чтобы сделать выводы, подготовиться и как-то исправить сложившуюся ситуацию. Сможем ли мы это сделать – увидим завтра и поговорим об этом уже после игры.

Я могу вам много говорить о том, что нужно и как нужно, куда нужно бежать, но выходить на футбольное поле и достигать результата – это совсем другое. Пока что результата у нас нет. Переживают ли игроки? Безусловно, переживают. Переживает ли главный тренер со своим тренерским штабом? Конечно, да. Поэтому мы и работаем на тренировках, на теоретических занятиях, чтобы исправить эту ситуацию.

И у нас есть 90 минут, чтобы завтра выйти на поле и это сделать. Что касается критики, думаю, она никому не приятна, но это часть нашей жизни и нашей профессии. Когда тебя критикуют болельщики, нужно это воспринимать, но и продолжать работать, чтобы достигать нужного результата.