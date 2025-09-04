Манчестер Сити завершил летнее трансферное окно с наибольшим отрицательным балансом среди всех клубов мира. По данным Международного центра спортивных исследований (CIES), горожане потратили на трансферы на 368,7 миллиона евро больше, чем заработали (с учетом бонусов).

В топ-10 клубов с наибольшими минусами вошли:

Манчестер Сити – минус 368,7 млн евро Арсенал – минус 365,7 млн евро Ливерпуль – минус 244,4 млн евро Манчестер Юнайтед – минус 239,4 млн евро Тоттенхэм – минус 213,5 млн евро Сандерленд – минус 168,4 млн евро Реал Мадрид – минус 165,7 млн евро Комо – минус 163,9 млн евро Галатасарай – минус 162,1 млн евро Аль-Наср – минус 148,6 млн евро

Также в исследовании фигурирует донецкий Шахтёр, но по расчётам центра, горняки имеют положительное сальдо в плюс 23,5 млн евро и занимают 74-е место.

