Главный тренер молодежной сборной Украины Унай Мельгоса озвучил задачи команды на новый цикл, посвященный Евро-2027 (U-21). Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Наши задачи в новом цикле имеют несколько уровней. Мы стремимся пройти квалификацию и получить возможность сыграть в финальной части Евро-2027, а также создать игрокам условия для прогресса.

Параллельно мы развиваем стиль игры, который соответствует ДНК национальной сборной. Шаг за шагом будем смотреть на наши перспективы. Я не люблю делать преждевременные прогнозы, но наши стремления максимально высоки.