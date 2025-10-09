На чемпионате мира U-20 по футболу определились еще четыре команды, которые вышли в 1/4 финала турнира. Победы одержали сборные Аргентины, Колумбии, Норвегии и Франции.

Аргентина - Мексика 4:0 (Сарко 2, Каррисо 23, 53, Силветти 66)

Аргентинцы уверенно победили в матче 1/8 финала. Уже на 2-й минуте счет открыл нападающий Байера Алехо Сарко. Полузащитник Велес Сарсфилда Махер Каррисо оформил дубль, а Матео Силветти из Интер Майами установил окончательный счет 4:0.

Колумбия - ЮАР 3:1 (Канчимбо 7, Вильярреал 63, 90+6 – Вилакази 51 пен.)

Сборная Колумбии начала матч активно — Джоэль Канчимбо открыл счет на 7-й минуте. После перерыва ЮАР сравняла благодаря голу с пенальти от Мфундо Вилакази, но южноамериканцы быстро вернули преимущество: Нейсер Вильярреал оформил дубль и принес команде победу.

Парагвай - Норвегия 0:1 (Фуглестад 116)

Напряженное противостояние в Чили завершилось минимальной победой норвежцев. Единственный мяч во втором дополнительном тайме забил Никлас Фуглестад, выведя Норвегию в четвертьфинал.

Япония - Франция 0:1 (Мишаль 120+3 пен.)

В драматичном матче в Сантьяго французская сборная одержала победу лишь в дополнительное время. На 120+3-й минуте Люка Мишаль реализовал пенальти, принеся своей команде путевку в следующий раунд.

Таким образом, в четвертьфиналах чемпионата мира U-20 2025 сыграют Испания - Колумбия, Мексика - Аргентина и Норвегия - Франция. Последняя четвертьфинальная пара определится сегодня ночью, после того как США сыграют с Италией, а Марокко с Южной Кореей.

Напомним, сборная Украины вылетела из турнира, проиграв в 1/8 финала сборной Испании (0:1).