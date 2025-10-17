Защитник Металлиста 1925 Илья Крупский в эфире УПЛ ТВ назвал причину, по которой пропустил матч молодежной сборной Украины в квалификации на Евро-2027 (U-21) против Хорватии (0:1).

К сожалению, перед игрой я немного плохо себя чувствовал. Было головокружение, но сейчас уже все хорошо. К сожалению, не смог помочь команде, я очень этого хотел. Но нет, ничего серьезного, не травма, слава Богу, просто не мог отдать свои сто процентов, поэтому решили, что так будет лучше. Если я не могу помочь так, то помогу уже внутри команды. К сожалению, получилось так, как получилось.

Передача опыта более молодым партнерам? Да мы еще перед Венгрией вместе сидели, разговаривали. Мы говорили, что это большая ответственность – представлять свою страну на международном уровне. Тем более, сейчас есть все шансы попасть на чемпионат Европы. Группа такая, что можем со всеми играть и побеждать.

Самый главный посыл был в том, чтобы в каждом матче выходить и забирать свои очки, которые для нас очень важны. Мы знали, что с венграми будет непростой матч, что это команда, которая будет бороться до конца и не отдаст ни клочка поля.

Поэтому мы так настраивались, но пропустили такие мячи, которые не должны были пропускать, обидно за это. Не должны мы так пропускать. Очень просто 3 мяча забили, и как нам тяжело давались мячи, которые мы забивали. Мы быстренько сделали анализ и думали, что на Хорватию уже выйдем более уверенными. К сожалению, так не вышло.