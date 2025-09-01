Сергей Стаднюк

Главный тренер Бенфики Бруну Лаже поделился собственной оценкой трансфера полузащитника сборной Украины Георгия Судакова из Шахтера. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Он является большим приобретением. Это игрок огромного качества, который, как он и сказал вчера [в субботу], снова позволит нам продолжать строить эту команду. Независимо от системы, у нас есть решения для игры в соответствии со стратегией и соперником. Все это благодаря различным позициям, на которых он может выступать. Бруну Лаже

Напомним, 22-летний хавбек арендован лиссабонским грандом с обязательством выкупа. В новой команде Георгий будет играть под номером 10.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Португалии опубликовала, что Шахтер получит за аренду Судакова 6,7 миллионов евро. А по её завершении Бенфика должна выплатить 20,2 млн евро.

Также Шахтер будет иметь процент от будущей продажи Судакова.