Футболист сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение в матче первого тура квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:2). Слова игрока передает «Суспильне Спорт».

Мы всегда приезжаем в сборную с настроением, все – большие профессионалы. Какую бы схему ни выбрал тренер - мы всегда её поддержим и сделаем на максимум. Конечно, нас ничто не удивило.

Гол Мбаппе? Это класс футболиста, у него был эпизод, он его использовал. Нужно проанализировать игру, посмотреть, что сделали не так и что можем улучшить в нашей игре и двигаться дальше.