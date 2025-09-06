Почему не в 5 защитников? Зинченко высказался по поводу схемы на Францию
«Сине-жёлтые» проиграли первый матч отбора на чемпионат мира-2026, пропустив в каждом из таймов
33 минуты назад
Футболист сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение в матче первого тура квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:2). Слова игрока передает «Суспильне Спорт».
Мы всегда приезжаем в сборную с настроением, все – большие профессионалы. Какую бы схему ни выбрал тренер - мы всегда её поддержим и сделаем на максимум. Конечно, нас ничто не удивило.
Гол Мбаппе? Это класс футболиста, у него был эпизод, он его использовал. Нужно проанализировать игру, посмотреть, что сделали не так и что можем улучшить в нашей игре и двигаться дальше.
В параллельном матче сборная Исландии разгромила Азербайджан (5:0) и возглавила группу D. Таким образом, Украина пока остается третьей и сыграет с неудачником поединка уже 9 сентября.
Ранее мнением о игре с Францией поделился главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
