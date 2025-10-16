Возле одного из торговых центров Тернополя неизвестные в камуфляжной форме и балаклавах заблокировали автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. По словам очевидцев, люди в форме призывали не подходить к авто и не передавать пассажирам еду или воду. Заблокированными оказались 49-летний футболист и тренер Сергей Задорожный и его жена Наталья, в то время как дома их ждали двое маленьких детей.

Событие привлекло внимание прохожих, между которыми и неизвестными возникла словесная перепалка.

Сергей Задорожный помимо футбольной деятельности является преподавателем, который подал документы на отсрочку от мобилизации, и просил выдать ему повестку должным образом.

В ТЦК на запрос сказали, что их «сотрудников на месте нет». В полиции также промолчали, кто эти люди в военной форме, кроссовках и с балаклавами на лицах, куда они дальше повезут мужчину, если он выйдет из автомобиля. «Мы обеспечиваем общественный порядок», — сказали. Впоследствии появилась версия о том, что это были военные из 3-й штурмовой бригады. Неизвестные положили перед шинами автомобиля металлические ёжики.

Юристка Сергея Задорожного утверждает, что документы ее клиента были в порядке, а значит, блокирование движения было абсолютно необоснованным.

Напомним, Сергей Задорожный в составе сборной Украины провел 6 матчей. В качестве тренера возглавлял Сталь Каменское, Днепр 1918, теребовлянскую и тернопольскую Нивы.