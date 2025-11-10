В матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги черкасский ЛНЗ довольно неожиданно обыграл в столице киевское Динамо со счетом 1:0. Единственный мяч в встрече забил полузащитник гостей Евгений Пастух в компенсированное время первого тайма.

После финального свистка главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарёв в эфире УПЛ-ТВ поделился впечатлениями от победы и отметил самоотверженную работу своих подопечных.

– Поздравляем Вас с победой! ЛНЗ и собственно Вы, переписываете историю УПЛ – ещё ни одна команда в одном круге не обыгрывала и Динамо, и Шахтёр.

– Не знал этой статистики, это приятно, но нужно двигаться и работать дальше, мы взяли три очка на выезде с Динамо, Шахтёром, Полесьем, и потеряли очки там, где не должны были их потерять. Всё равно нужно ещё до определённого уровня стабильности расти.

– Но у ЛНЗ сегодня владения мячом и инициативы не было так много, как думаете за счет чего Вам всё-таки удалось добиться этого победного результата?

– Мы готовились к киевскому Динамо, это очень качественная команда с качественными, индивидуально сильными футболистами. Нужно было к ним соответственно индивидуально готовиться, мы не могли выйти и играть с Динамо, как с любой другой командой. Конечно, что соперник играл на этой неделе матч Еврокубков и это также влияет на физическое состояние. Хочу поблагодарить свою команду, которая полностью выполнила установку тренерского штаба.

– Вы сегодня снова играли в три центральных защитника, по сравнению с тем, что мы видели, когда Вы играли в два центральных. И сегодня левым центральным стал Драмбаев, из-за того, что Дидик отсутствует. На Ваш взгляд насколько он справился в сегодняшней схеме?

– Я считаю, что он Романа Дидика заменил достойно, он пропустил немалый отрезок времени из-за травмы. И сейчас буквально только неделю тренируется в общей группе. Но это футболист с очень серьёзной перспективой, на мой взгляд. Я считаю, что он может дорости до Национальной сборной Украины, если он будет работать. Хочу его только похвалить за то, какой он на поле. Тем более, у него в семье недавно было горе, и мы все знаем, что кроме травмы, у него погиб отец в автокатастрофе. И очень хорошо, что он психологически из этой ситуации вышел и работает на поле.

– У Вас очень много сборников в команде во время международной паузы. Также сейчас команда обыгрывает киевское Динамо, что сейчас происходит в раздевалке, насколько там позитивный заряд царит?

– Поздравил команду с победой. У нас есть три сборника, и у нас следующий матч уже в пятницу. Ноникашвили едет в Грузию, Яшари в Косово, игра там во вторник, поэтому они практически не будут готовиться к игре с Полтавой. Мы ожидаем сложного матча, будем готовиться в обычном режиме.