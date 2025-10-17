Президент УАФ Андрей Шевченко не скрывал радости после побед сборной Украины в октябрьских матчах квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1).

Я хочу поздравить тренерский штаб и футболистов с максимальным результатом в двух матчах. Главная задача сборной – квалифицироваться на чемпионат мира. Наша команда работает на максимуме. Уровень европейского футбола сборных вырос, набирать очки сложнее. Тем не менее, на октябрьском сборе мы получили максимум.

Чего не хватало? У тренерского состава есть значительные проблемы с выбором игроков из-за травм и повреждений. У нас в отборочной группе есть очевидный лидер, топ сборная – Франция. Набирать с ними очки очень сложно всем командам. Также есть сборная Исландии, которая сильно изменилась за последние годы.

Это команда, которая играет в современный комбинационный футбол. Это наш основной конкурент. Важно было достигнуть позитивного результата с ними в матче на выезде, где они показали, что являются чрезвычайно способной командой. Именно в противостоянии с Исландией решится наша позиция в группе, – сказал Шевченко в интервью «Чемпиону».