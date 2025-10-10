Расписание матчей на 10 октября в рамках отбора на ЧМ-2026 в Европе
Сегодня состоятся восемь поединков
39 минут назад
Сегодня, 10 октября, в рамках европейской квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу состоятся восемь матчей.
Расписание матчей отбора ЧМ-2026 на 10 октября (по киевскому времени):
17:00 — Казахстан – Лихтенштейн
21:45 — Франция – Азербайджан
21:45 — Бельгия – Северная Македония
21:45 — Косово – Словения
21:45 — Северная Ирландия – Словакия
21:45 — Швеция – Швейцария
21:45 — Исландия – Украина
21:45 — Германия – Люксембург
Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года победила Францию. Основное время матча завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы — 4:2.
