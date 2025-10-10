Украинский специалист Александр Рябоконь приступил к исполнению обязанностей главного тренера киевского Левого Берега, который выступает в Первой лиге Украины.

По информации Sport.ua, новый наставник уже определил главное направление укрепления — полузащитная линия. С этой целью он планирует пригласить в состав «аистов» бывшего игрока национальной сборной Украины Сергея Рыбалку, с которым ранее работал в клубе ФК Лесное.

Как сообщается, именно Рябоконь лично инициировал контакт с футболистом и предложил ему присоединиться к Левому Берегу. Однако возможный переход может произойти только во время зимнего трансферного окна. Сам Рыбалка серьезно рассматривает вариант продолжения карьеры в команде из Киева.

Полузащитнику Сергею Рыбалке 35 лет, свою профессиональную карьеру он начинал в Арсенале из Харькова. Также выступал за Динамо (Киев), Слован (Братислава), Сивасспор, Александрию, ЛНЗ и Лесное. В составе национальной сборной Украины Рыбалка провел 9 матчей.