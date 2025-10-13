Главный тренер Левого Берега Александр Рябоконь высказался по поводу победы над другим экс-участником УПЛ в матче 11-го тура против Ворсклы (2:0). Слова специалиста передаёт пресс-служба клуба.

Очень доволен результатом сегодняшнего матча. Считаю, что команда сегодня играла достойно против непростого соперника. Безусловно, не все еще удавалось, но это ожидаемо. Понравилось то, что у нашей команды есть характер и ребята играют до конца. Впервые в нынешнем сезоне в стартовом составе вышел бразильский нападающий Вендэлл и он сыграл очень неплохо.

К тому же, играл на непривычной для себя позиции – в центре нападения. К сожалению, два его гола отменили, но он очень помог команде сегодня и отдал все силы. Четвертый матч подряд «Левый Берег» не пропускает. Наш голкипер Жмурко отыграл надежно и несколько раз спас команду. К сожалению, из-за травмы не попал в заявку Косовский. Это очень обидно, ведь в прошлом матче он был одним из лучших. Минимум две недели он не сможет играть. Сейчас лучший бомбардир команды – Сидней.

У него хороший поставленный удар, может реализовывать пенальти и удачно подключается на стандарты. Будем работать над тем, чтобы форварды забивали больше. Для нас главное, чтобы команда побеждала. От матча с ЮКСА точно не стоит ожидать легкой прогулки. У них ряд бразильцев в составе. У нас есть время, чтобы тщательно подготовиться.